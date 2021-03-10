Сергей Меликов встретился с Марией Турчиной и Камилем Алиевым — создателями триллера «Пассажиры»

Идейный психологический триллер-боевик «Пассажиры» основан на антитеррористической идеологии. Картина раскрывает причины перехода некоторых людей на сторону террора и показывает сущность и пагубность подверженности агрессивной идеологии.

Режиссёр фильма Камиль Алиев и продюсер Мария Турчина побеседовали сегодня с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым, который убеждён, что вопрос терроризма остаётся постоянно актуальным для современного мира и необходимо помогать формировать антитеррористическое сознание у молодёжи.

Следует отметить, что в фильме снимаются махачкалинские и московские актёры. Также создатели сообщили, что короткометражный фильм уже снят, планируется создание полнометражной киноленты.