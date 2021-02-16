Культура

Сергей Меликов встретился с лидерами трех конфессий

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Сергей Меликов встретился с лидерами конфессий. Сразу после заседания Совета по взаимодействию между религиозными объединениями при Главе состоялась встреча с лидерами религиозных конфессий.

Сергей Меликов встретился с муфтием РД, шейхом Ахмадом Афанди, архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом и председателем Централизованной религиозной организации иудейских общин РД Валерием Дибияевым.

Речь шла о взаимодействии власти и религии; о вкладе объединений в воспитании нравственности молодежи. Также Меликов отметил роль религиозных объединений в оказании помощи людям во время пандемии.

В итоге встречи Сергей Меликов призвал конфессиональных лидеров вести разъяснительную работу о вакцинации против коронавируса.

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