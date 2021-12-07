Сергей Меликов встретился с именитыми борцами вольного стиля

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер приехал в Дагестан. 6 декабря с американским спортсменом провёл встречу Сергей Меликов. Мероприятие состоялось при участии Олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и борца из Ингушетии Зелимхана Картоева. В рамках встречи Сергей Меликов выразил радость от того, что соперники на ковре в жизни остаются друзьями. Кайл Снайдер поблагодарил за тёплый приём и выразил желание посетить Дагестан вместе с супругой для того, чтобы научиться готовить национальные блюда Дагестана.

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