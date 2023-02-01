Экономика

Сергей Меликов встретился с генеральным директором корпорации Туризм.РФ Сергеем Сухановым

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Главными темами рабочей встречи стали перспективы взаимодействия корпорации Туризм.РФ с республикой по развитию туристического потенциала каспийского побережья Дагестана, возможного комплексного развития территории будущих курортов с применением инструментов мастер-планирования и системная работа региона по привлечению инвесторов.

Стороны также обсудили реализацию инвестиционного проекта «Отель Палас Дербент» в Дербенте. Проект предусматривает строительство пятизвездочного отеля на площади 1,04 га с номерным фондом 183 номера, спа-комплекса с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, а также развлекательной и спортивной инфраструктурой для семейного отдыха.

Корпорация Туризм.РФ создана для раскрытия экономического потенциала внутреннего туризма в России. Корпорация совместно с субъектами занимается формированием туристических кластеров страны и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.

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