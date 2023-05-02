Сергей Меликов встретился с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем на площадке КИВ

Корпорация является оператором Национальной гарантийной системы. В первом квартале текущего года организация помогла малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь финансирование на общую сумму почти 1,6 млрд рублей. Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

«У малого и среднего бизнеса республики благодаря гарантийной поддержке появилось больше возможностей привлечь дополнительное финансирование. Она оказывается в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство» и позволяет получить кредит, если у предпринимателя нет или не хватает залогового обеспечения», — сказал Александр Исаевич.

Более трети валового регионального продукта в республике формируется именно в МСП, напомнил на встрече Сергей Меликов. В прошлом году мерами господдержки на общую сумму более 5 млрд рублей смогли воспользоваться свыше 1000 предпринимателей. Также появилось удалённое рабочее место представителя МСП.

Сергей Меликов: «Сегодняшняя встреча доказала, что и Дагестан, и МСП заинтересованы в ещё более тесном сотрудничестве. Мы сделаем всё необходимое, чтобы его результаты ощутили ещё больше наших предпринимателей».

Отметим, что на сегодня в республике зарегистрировано более 46,4 тысяч ИП и 225,6 тысяч самозанятых.