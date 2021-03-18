Сергей Меликов встретился с гендиректором «Россетей»

Рабочая встреча Сергея Меликова и Андрея Рюмина состоялась в Махачкале и касалась главной темы — развития электросетей Дагестана и надёжного их функционирования.

В 2021 году инвестиции в данную отрасль Дагестана составят 1 миллиард рублей. В рамках запланированных работ будут реализованы ремонтные работы магистрального комплекса региона, проблемных технологических нарушений, а также будет проведена комплексная подготовка сетевого комплекса к зимнему периоду.

Для эффективного обслуживания населения в области электроснабжения будет сформирован центр ответственности.