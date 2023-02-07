Сергей Меликов встретился с дольщиками ЖК «Фэмили»

Об этом он написал в своём Телеграм.

«Как и обещал, в очередной раз выехал сегодня на место строительства ЖК «Фэмили» и встретился с будущими жильцами комплекса.

Их история, к сожалению, не уникальна: дольщики вложились в строительство, все сроки прошли, но люди не получали ни ключей от квартир, ни ответа, когда обязательства перед ними будут выполнены. Летом прошлого года они обратились ко мне за помощью и с тех пор защита их интересов под моим личным контролем.

Сегодня строительные работы на завершающем этапе, но для нас важно, чтобы они были выполнены ещё и качественно, в строгом соответствии с нормативными требованиями. Это основной гарант того, что люди будут жить в безопасных и комфортных условиях. Надеюсь, те, кто считал, что какими-то нормами можно пренебрегать, внимательно следили за новостями о разрушениях в Турции и Сирии.

Компании на устранение всех недочётов дан срок в 3 месяца под письменные гарантии перед пайщиками.

Министру строительства поручил контролировать ситуацию в оперативном режиме. Следующую встречу с жильцами дома проведу весной.

Этот случай должен стать показательным для всех застройщиков: обязательства перед добросовестными покупателями недвижимости необходимо выполнять», — написал Сергей Меликов.