Сергей Меликов встретился с близкими погибших военнослужащих

Сергей Меликов встретился с семьями дагестанцев, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

В начале мероприятия руководитель региона почтил память павших воинов и возложил цветы к их портретам.

«В первую очередь, хочу выразить вам глубочайшие соболезнования. Мы тяжело переживаем горечь потери, но с каждым днем все больше осознаем, что если бы наши с вами родные, земляки, братья не встали на защиту наших рубежей, этих потерь было бы гораздо больше», – отметил Сергей Меликов.

Глава республики подчеркнул, что органы власти и дальше будут поддерживать семьи защитников Родины:

«Мы будем с вами в минуты вашей скорби, поможем преодолеть этот тяжелый период жизни. И в дальнейшем вы всегда сможете на нас рассчитывать».

Руководитель Минтруда Дагестана Мурад Казиев и военный комиссар республики Дайтбег Мустафаев рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки родственников военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев выразил соболезнования от имени руководителей муниципалитетов. Он заявил, что главы городов и районов всегда рядом и готовы решать любой поступивший вопрос.

После официальной части Сергей Меликов выслушал просьбы присутствующих и дал по ним необходимые поручения органам власти.