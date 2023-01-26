Глава Дагестана Сергей Меликов встречается с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания РФ во главе с председателем Комитета по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Обсуждается подготовка к IX форуму «Историко-культурное наследие России», который состоится в нашей республике в сентябре.

Ещё до встречи с главой региона делегация осмотрела площадки, где возможно проведение мероприятий форума, в том числе исторический парк «Россия-моя история», Русский театр им. М. Горького, Национальная библиотека им. Расула Гамзатова, Дом дружбы. Завтра делегация планирует посетить ряд объектов в Дербенте.

Отметим, форум организован в 2009 году, главная его цель – привлечь внимание органов власти всех уровней к проблеме сохранения культурного наследия народов России.