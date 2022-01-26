Сергей Меликов вселяет уверенность в население, лично возглавив объединенный оперативный штаб по догазификации и ЖКХ

Чего греха таить, с приходом в регион Глава Дагестана Сергей Меликов получил в наследство царившую десятилетиями в сфере ЖКХ и газификации запущенность и неразбериху вместе с бесхозными электросетями.

После его доклада Владимиру Владимировичу Путину был принят ряд решений по нормализации ситуации в данной сфере. Но дополнительный и решающий толчок в реализации вопросов энергоснабжения в Дагестане дали Поручения Президента страны после прямого обращения к нему на пресс-конференции 23 декабря 2021 года дагестанского журналиста Магомеда Магомедова.

«Я не хочу сказать, что в 2022 году мы газифицируем весь Дагестан или перестроим весь энергетический комплекс, но то, что мы сегодня должны системно выстроить эту работу и реализовывать ее – это безусловно», – сказал Меликов.

Комментируя прошедшее заседание по догазификации, Глава Дагестана в беседе с журналистами назвал «дикой историей», когда в зимний период в районах без газа происходят ежедневные отключения электричества.

Назвав такую ситуацию «дикой историей», руководителем региона мягко сказано. А вот послушать тех, кто живет в этих районах, уж лучше не слышать.

Сергей Меликов, лично возглавив объединенный оперативный штаб по догазификации и ЖКХ, вселяет уверенность в население, что в этих острых социальных вопросах в республике будет наведен порядок и стабильность.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»