Сергей Меликов вручил жителям республики государственные награды

3 ноября Глава республики вручил государственные награды отличившимся дагестанцам. Мероприятие состоялась в канун Дня народного единства и в приветственном слове, Сергей Меликов поздравил всех жителей Дагестана с праздником общенационального единения.

В ходе торжественной церемонии государственные награды получили более тридцати жителей республики, это работники сельского хозяйства, специалисты масс-медиа, представители власти, работники культуры и искусства, военные.

«Уважаемые друзья! Всем присутствующим в этом зале я выражаю огромную благодарность за серьёзное и трепетное отношение к своему делу. Не щадя себя, каждый день вы делаете всё, чтобы дагестанское общество развивалось, достигало всех поставленных задач», — сказал Меликов.