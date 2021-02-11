Сергей Меликов вручил семье Марата Молчанова ключи от квартиры

11 февраля в Махачкале вспоминали кавалера ордена Мужества Марата Молчанова. Его жизнь оборвалась 11 февраля 2000 года в Аргунском ущелье, где он ценой своей жизни спас сослуживцев. Память о его героическом поступке жива и сегодня. В годовщину тех событий, Сергей Меликов встретился с матерью героя Натальей Молчановой. Врио главы республики выразил ей слова благодарности за воспитание сына, а также вручил ей ключи от новой квартиры. Большую роль в оказании помощи данной семье оказали и врио вице-премьера РД Анатолий Карибов и врио министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова.

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