Сергей Меликов вручил около 40 госнаград отличившимся дагестанцам

1 мая глава Дагестана вручил госнаграды дагестанцам, которые добились выдающихся результатов в государственной и общественной деятельности. Торжественная церемония награждения прошла в Махачкале, в Доме дружбы.

В приветственной речи, Сергей Меликов поздравил присутствующих с праздником, а также добавил, что в Дагестане труд славили во все времена.

«Мы по праву можем гордиться нашими талантливыми земляками, которые своим плодотворным трудом и любовью к избранному делу способствует развитию нашей республики, социально-экономическому прогрессу, обогащают дагестанскую культуру и искусство, охраняют покой и безопасность дагестанцев», — сказал Меликов.

В числе тех, кто был удостоен госнаграды в этот день, многодетная мать из Чародинского района Майсарат Исмаилова. Она родила и воспитала одиннадцать детей.

В общей сложности были вручены около сорока наград.