Сергей Меликов вручил награды заслуженным дагестанцам

Многодетная мама из Докузпаринского района Зухра Абасагаева получила орден Матери. «Основой нравственного благополучия общества и уверенного развития страны является, несомненно, укрепление духовных, семейных ценностей. Именно в домашнем кругу прививаются гражданские, патриотические чувства, создаётся та атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребёнка», – подчеркнул в этой связи Сергей Меликов.

В числе награжденных – водитель Дербентского пассажирского автотранспортного предприятия Шахлар Казиев, которого руководитель субъекта поблагодарил за безупречный труд.

Отметив особую роль учителя в воспитании подрастающего поколения – залога будущего страны, Сергей Меликов выразил уверенность: «Настоящий учитель должен быть мудрым, понимающим все мысли и тревоги своих учеников, терпеливым и чутким. Именно такими качествами обладают заслуженные учителя Республики Дагестан, присутствующие сегодня здесь».

Принцип подвижнического служения людям, как отметил Сергей Меликов, считает для себя главным и заслуженный изобретатель Республики Дагестан, профессор кафедры Дагестанского государственного университета народного хозяйства Арслан Мустафаев.

На протяжении 40 лет выполняет свой служебный долг главный врач Детской республиканской клинической больницы им. Н. М. Кураева Башир Махачев. Оценкой его профессионализма и компетентности, заботливого отношения к пациенту стало присвоение ему звания народного врача Республики Дагестан.

Не остались в стороне и представители искусства – их руководитель республики поблагодарил за яркие эмоции и радость, которые они несут со сцены.

«Сегодня в зале находятся люди, способствующие своей мудростью, заботой и безупречной службой приумножению славы нашего государства, воспитанию настоящих патриотов. Щедрые душой, трудолюбивые, открытые дагестанцы – настоящая опора и гордость России. Сегодня это особо замечают и приезжающие в республику из других регионов: они наслаждаются не только красотой и теплом региона, но и гостеприимством и открытостью его жителей», – сказал Сергей Меликов. Он поздравил всех получивших Благодарность Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за большой личный вклад в помощь людям, оказавшимся в сложнейшей жизненной ситуации, прежде всего, на востоке Украины. Это и группа компаний «Киргу», и Дербентский коньячный комбинат, и АО «Кизлярагрокомплекс».

«Спасибо вам за плодотворный труд, высокое чувство ответственности и долга», – обратился глава региона к присутствующим.

Сергей Меликов также поздравил всех с наступающим государственным праздником – Днём России.

Награждённые поблагодарили главу республики за высокую оценку их труда, заверили, что приложат все усилия, чтобы и дальше добросовестно и с полной отдачей работать во благо республики