Сергей Меликов вручил Исламу Махачеву орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Пообщался со спортсменами в Школе единоборств им. А. Нурмагомедова

Ислам Махачев стал третьим российским чемпионом UFC после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна. В главном бою турнира UFC 280, проходившем в Абу-Даби он победил бразильца Чарльза Оливейру. Свою победу боец посвятил тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Сергей Меликов поздравил с титулом чемпиона самого Ислама и всех ребят, которые содействовали победе. В рамках встречи глава региона вручил Исламу Махачеву орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Высшей региональной награды спортсмен удостоен за большие заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.

Ислам Махачев в свою очередь подарил руководителю республики на память футболку и бойцовские перчатки UFC со своего победного боя.

Благодарностью Главы РД также отмечены тренер Школы единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова Муслим Амирасланов и менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов.