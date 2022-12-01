Общество

Сергей Меликов вручил государственные награды отличившимся работникам образования и науки

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Почетной грамотой Республики Дагестан награждена Шамсият Мусаева, преподаватель Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева г. Махачкалы;

звание Заслуженного деятеля науки Республики Дагестан присвоено доценту кафедры Дагестанского государственного университета Майсарат Магомедовой;

звание Заслуженного наставника молодежи Республики Дагестан присвоено учителю Новопоселковой СОШ Сулейман-Стальского района Тельману Ганиеву;

звание Заслуженного работника образования Республики Дагестан присвоено Елене Магомедовой, преподавателю Махачкалинского финансово-экономического колледжа;

звание Заслуженного учителя Республики Дагестан присвоено учителю Шуланинской СОШ Гунибского района Халимат Хизриевой.

Награждение прошло в рамках заседания Совета при Главе Дагестана по науке и образованию.

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