Сергей Меликов вручил госнаграды сотрудникам Роспотребнадзора в день 100-летия службы

Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов в торжественной обстановке поздравил сотрудников дагестанского Роспотребнадзора со 100-летием со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

Мероприятие прошло в Русском драматическом театре им. М. Горького, в Махачкале. Здесь для гостей была организована фотовыставка, рассказывающая об основных вехах истории службы.

«100 лет – это та дата, которая заслуживает серьезного внимания. И я хочу с чувством глубочайшей признательности за вашу работу, которую невозможно переоценить, поздравить вас с юбилеем», – обратился к виновникам торжества глава региона.

За достаточно короткий по историческим меркам срок, отметил руководитель республики, ведомству удалось выстроить эффективную систему по защите граждан от биологических угроз, охране здоровья людей, систему, оказавшую огромное благотворное влияние на развитие всей мировой инфекционной медицины.

Сергей Меликов напомнил, что благодаря настоящим подвижникам-эпидемиологам удалось побороть эпидемии оспы, чумы, холеры, брюшного тифа, туберкулеза, малярии, уносившие в былые времена сотни тысяч жизней.

Обращаясь к современным вызовам человечеству, глава региона подчеркнул, что именно сотрудники Роспотребнадзора первыми поднялись на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции.

«Готовность быстро, эффективно действовать в экстремальных условиях во многом обеспечила успех нашей общей борьбы с этим злом. Сотрудники Роспотребнадзора по республике работали в очень напряженном режиме, мужественно, с полной самоотдачей, как на войне, принимая все меры на основе тщательного анализа эпидемиологической ситуации в регионе и предлагая свои чёткие, взвешенные алгоритмы действий», – дал высокую оценку службе Сергей Меликов.

Сегодня санитарный контроль в республике осуществляется во всех сферах – от продуктов питания до охраны труда на предприятиях.

Защиту населения Дагестана от инфекционных угроз и неблагоприятной среды обеспечивают более 230 специалистов 15 территориальных отделов в городах и районах республики, включая пункты пропуска на морском, автомобильном транспорте и в аэропорту.

«Особую благодарность выражаю ветеранам санитарной защиты, для которых трудолюбие, преданность избранному делу и профессионализм имеют самый высокий смысл», – сказал глава Дагестана.

В рамках торжества глава региона вручил отличившимся работникам санитарно-эпидемиологической службы республики государственные награды.

Кроме того, некоторые сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Их своим коллегам передал руководитель республиканского Роспотребнадзрора Николай Павлов.

«Наша служба богата своими традициями, профессиональными достижениями, а специалисты отличаются особой требовательностью и преданностью своему делу. Сегодня в системе Роспотребнадзора трудятся санитарные врачи, эпидемиологи, юристы, сотрудники лабораторий, которые противостоят распространению инфекционных заболеваний: следят за состоянием воды и воздуха, качеством пищевых продуктов, условиями труда работников, воспитания и обучения детей. Наша главная цель – сберечь здоровье и улучшить качество жизни населения», – заявил главный санитарный врач республики.

Он поздравил коллег с праздником и пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов, уверенности в завтрашнем дне: «Наша профессия требует высокой компетенции, преданности избранному делу, терпения и милосердия. Мы гордимся вами и бесконечно благодарны за ваш самоотверженный труд и вклад в сохранение здоровья и благополучия жителей нашей республики и страны в целом», – заключил Павлов.