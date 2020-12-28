Сергей Меликов вручил госнаграды сотрудникам МЧС

В Ситуационном центре состоялось торжественное собрание к 30-летию МЧС республики. В нем принял участие Сергей Меликов. Врио Главы вручил государственные награды отличившимся работникам МЧС.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев поздравил коллег по видеосвязи.

Были отмечены достижения дагестанских спасателей. В этом году они спасли 700 человеческих жизней.

К 30-летию МЧС России в торжественной обстановке открыли пожарные части и здание межрайонной поисково-спасательной службы.