Сергей Меликов вручил госнаграды сотрудникам и военнослужащим Росгвардии

Сегодня, 8 июня, руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил государственные награды сотрудникам и военнослужащим Росгвардии.

Медалями «За отвагу», Жукова и Суворова, «За отличие в охране общественного порядка», «За проявленное мужество» и другими высокими наградами были отмечены 32 человека.

«С первых дней, находясь в зоне специальной военной операции, вы продолжаете дело наших героических предков, защитивших мир от фашизма, мужественно отстаиваете суверенитет государства, его территориальную целостность, безопасность людей, четко понимая, что только сам народ России вправе решать свою судьбу. И в авангарде большой, объединяющей нас истории сегодняшнего дня стоите вы – военнослужащие вооруженных сил страны, войск национальной гвардии, пограничных органов и органов безопасности – все, кто решает судьбу нашей Родины на ее западных рубежах», – подчеркнул глава региона, обращаясь к дагестанским бойцам.

Среди них те, кто, по словам Сергея Меликова, отличился мужеством и героизмом, проявил слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе в зоне специальной военной операции.

С первых дней на линии фронта оказывал квалифицированную помощь бойцам, спасая сотни жизней, военный врач майор Шимали Магомедов. «Низкий поклон вам за мужество, самоотверженность и верность избранному делу», – сказал Сергей Меликов, вручая ему медаль «Луки Крамского».

Эта награда присуждается за заслуги в здравоохранении и названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

В этот день прозвучало много имен. Все они, отметил глава региона, – герои, которые в нелегких боевых условиях проявляют лучшие качества дагестанского характера – твердость, выдержку и отвагу.

«Хочу поблагодарить ваших родителей за правильное воспитание и пожелать им, вашим близким терпения и стойкости. Это серьезное испытание, но мы всегда рядом и готовы подставить плечо», – заявил руководитель республики.

Завершая церемонию, Сергей Меликов поздравил всех с Днем России. Глава региона назвал этот день символом национального единения, неразрывной связи культурных и духовных традиций, преемственности поколений, общей ответственности за будущее страны. «Все мы прекрасно понимаем, что специальная военная операция завершится, и Победа обязательно будет за нами! Однако всегда нужно будет охранять общественный порядок, обеспечивать безопасность, защищать сон наших малышей и оберегать жизнь старших. Хотелось бы пожелать вам наряду с успешным выполнением поставленных боевых задач самого главного – возвращаться к своим очагам живыми и здоровыми. Помня о том, что один в поле не воин, берегите своих подчиненных. Многие из вас понимают, что сегодняшние награды – это, прежде всего, успех воинских коллективов. Тем, кто сегодня на передовой, я желаю военной удачи. Благодарю вас за то, что защищаете нашу великую Родину и наш Дагестан. Самые добрые пожелания вашим родным и близким!», – сказал глава Дагестана.