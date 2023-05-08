Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам

Сегодня, 8 мая, руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов в преддверии Дня Победы вручил государственные награды отличившимся дагестанцам.

Церемония прошла в историческом парке «Россия – моя история» в городе Махачкале.

Наград удостоились 36 человек, в их числе — Герой России, генерал-лейтенант Эседулла Абачев, военнослужащие, сотрудники полиции и гражданские. Прежде всего, Сергей Меликов передал орден Мужества вдове погибшего Абдулмуслима Алибегова Сабине Алибеговой.

«Героизм и самоотверженность Абдулмуслима Музаровича отмечены президентом страны. Он награжден, к большому сожалению, посмертно. В такие минуты очень сложно подобрать правильные слова. Но, знаете, сегодня, как и восемьдесят лет назад, наши ребята ломают хребет фашистской, нацистской гадине. По-другому сказать нельзя. Буквально вчера один из наших врагов, начальник главного управления разведки вооруженных сил Украины заявил о готовности убивать русских по всему миру. Русские – это мы с вами: аварцы, лакцы, татары, башкиры. Мы все – русские. И они готовы убивать нас везде. Наверное, эти слова подчеркивают справедливость проводимой специальной военной операции. Мы не дадим себя убивать. И благодаря таким ребятам, как Абдулмуслим, мы это докажем. Они, рискующие жизнями, – герои нашего времени», – заявил руководитель субъекта.

«Быть наследниками Великой Победы – большая честь и ответственность. Наши отцы и деды победили в той страшной войне, пережили долгих четыре года испытаний, оставили нам в наследство прекрасную землю и мирное небо. И нет ничего дороже этого бесценного дара…

Мы склоняем головы перед всеми, чью жизнь отняла война, перед ушедшими от нас ветеранами, перед молодыми людьми, которые сегодня, казалось бы, в мирное время пожертвовали собой, защищая интересы Родины», – сказал глава Дагестана и объявил в память о погибших при исполнении воинского долга минуту молчания.

Спустя десятилетия, отметил глава Дагестана, потомки победителей снова освобождают захваченные нацистами земли Донбасса. Сегодня российские военнослужащие, добровольцы в зоне специальной военной операции продолжают вершить историю, пишут новые страницы героической летописи Отчизны.

«Мы гордимся славными дагестанскими сыновьями, которые стараются быть достойными памяти своих отцов и дедов в деле защиты интересов Отечества. По словам нашего Верховного Главнокомандующего, в отличие от Запада, который отказался от тысячелетних ценностей, «у России другой характер», и она не откажется «от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения к народу и его культуре»», – напомнил высказывание Владимира Путина руководитель республики.

Он обратился к присутствовавшим в зале людям, которые своей безупречной службой, трудом, мудростью, отвагой способствуют приумножению славы российского государства, воспитанию настоящих патриотов Родины. Это бригадир электромонтеров-линейщиков по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети ООО «Капшин» Махмуд Тинамагомедов и начальник участка отдела по строительству воздушных линий строительно-монтажного управления совместного предприятия «Энергосетьстрой» Омар Юсупов, награжденные в этот день медалью «За отвагу».

В жизни всегда есть место подвигу, подчеркнул глава Дагестана, приветствуя в предпраздничный день не только военных, но и специалистов гражданских профессий, в том числе медиков. Преданность призванию, профессионализм медицинских работников, уверен Сергей Меликов, достойны самого высокого признания и благодарности.

«Ваши заслуги перед республикой поистине бесценны, ведь цена им – спасенные человеческие жизни. Примером такой самоотверженности является врач Эльдар Ахмедов. Я искренне поздравляю Вас с заслуженной наградой», – подчеркнул он.

Поприветствовал глава региона и водителя скорой медицинской помощи Амина Магомедова, проявившего мужество и подлинный гуманизм при оказании помощи по спасению человеческих жизней в зоне специальной военной операции. Ему Сергей Меликов вручил памятные именные часы Главы РД.

Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» глава региона вручил Эседулле Абачеву. «Я рад приветствовать здесь моего боевого друга. К счастью, эти праздники он проводит с нами. Это мужественный человек, командир корпуса, который как раз и ломает хребет нацистам на территории Луганской Народной Республики вместе с военнослужащими со всех уголков нашей необъятной Родины. Отрадно, что командует ими наш, дагестанский Герой. Эседулла, спасибо!» – сказал Сергей Меликов.

Медалями «За проявленное мужество», а также имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» отмечены военнослужащие 102-й отдельной бригады оперативного назначения, 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и Каспийской флотилии.

Почетную грамоту РД и памятные именные часы Главы РД в этот день получили и дагестанские полицейские.

«Все, кто сегодня получил награды, действительно вершат историю страны», – отметил руководитель республики.

Завершая церемонию, Сергей Меликов поздравил дагестанцев с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов с гордостью вспоминал, как в Берлине, на Рейхстаге, он читал штыками нацарапанные строки «Мы из Дагестана». С годами автографы солдат были затерты, но именно праздники дают надежду на то, что память об этих великих днях останется и не сотрется в сердцах будущих поколений.

Поздравляю с Днем Победы! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным! Военным – удачи, гражданским – успехов в труде. Всем вам здоровья, благополучия и добра! Мы вместе и вместе мы победим!» – сказал руководитель республики.

После официальной части глава региона пообщался с награжденными в неформальной обстановке.