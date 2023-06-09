Сергей Меликов вручил госнаграды дагестанцам ко Дню России

Сегодня, 9 июня, руководитель субъекта Сергей Меликов вручил государственные награды отличившимся дагестанцам, в том числе учителям, медработникам, деятелям культуры и искусства, госслужащим.

Руководитель республики поздравил собравшихся с наступающим Днем России.

«Этот важный праздник символизирует незыблемость ценностей свободы и суверенитета, объединяет граждан страны в стремлении сделать ее сильной, независимой и процветающей державой. И с каждым годом смысл этого относительно молодого государственного праздника, его значение становятся для нас всё более близкими, созвучными чувствами к родной земле. Такое отношение к Родине в нынешний нелегкий период обоснованно и понятно. Ведь оно идет из заложенных в нас отцами и дедами традиций, из нашего национального характера. И, как это не раз бывало в истории российского государства, мы обязательно пройдем нынешние трудности, сохранив себя, мужественно отвечая на суровые вызовы времени», – заявил Сергей Меликов.

Примером для всех, уверен глава региона, сегодня являются военнослужащие, добровольцы, участвующие в специальной военной операции, которые прилагают все усилия для защиты мирных жителей.

В это день среди награжденных был командир медицинского отряда специального назначения Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ Ибрагим Гамидулаевич Мамедов, который каждый день борется за спасение жизней военнослужащих, их скорейшее восстановление и реабилитацию. Ему присуждено звание заслуженного врача Дагестана.

Республика, как отметил Сергей Меликов, славится не только мужеством и отвагой. Здесь живет талантливый, трудолюбий, деятельный, гостеприимный сплоченный народ.

«Его ярким воплощением являетесь вы, присутствующие сегодня здесь награждаемые. Имена многих из вас хорошо известны в Дагестане, пользуются заслуженным уважением и авторитетом. Вы добились высоких результатов в социально-экономическом развитии республики, учебе и спорте, медицине и педагогике, искусстве и культуре, общественно-политической деятельности и своими успехами содействуете развитию Дагестана», – сказал глава региона.

В числе награждаемых – целый ряд представителей правительства республики во главе с премьер-министром Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Председателю Правительства Дагестана присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан».

«Это награда тружеников, которые сегодня находятся на летних альпийских пастбищах, наших животноводов, виноградарей Сулейман-Стальского и Дербентского районов, награда рисоводов Кизлярского района – всех, кто живет на селе и любит сельское хозяйство и Дагестан.

Сергей Алимович, огромное спасибо Вам за отношение к отрасли, которая является главным сектором экономики республики. Мы и впредь под Вашим руководством будем стараться достичь всех поставленных целей», – сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Получили награды из рук главы региона главы муниципальных образований и городских округов. Среди них – Магомед Магомедов, руководящий одним из самых молодых городов республики – Кизилюртом, а также Рустамбек Пирмагомедов, возглавляющий Дербент, который за последние несколько лет стал, по словам Сергея Меликова, точкой притяжения не только российских, но и иностранных туристов.

Магомеду Магомедову был вручен орден Почета РД III степени, а мэру древнего города – медаль «За вклад в социально-экономическое развитие РД».

«С глубоким уважением отношусь к видным государственным и общественным деятелям, удивительно обаятельным женщинам Дагестана – Людмиле Хизгиловне Авшалумовой и Такибат Алаудиновне Махмудовой. Кстати, совсем недавно Такибат Алаудиновна отметила знаменательный юбилей. Позвольте выразить Вам признательность за многолетний самоотверженный труд и преданность избранному делу», – обратился к награждаемым глава региона.

Сергей Меликов поблагодарил организаторов и участников Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации, в том числе министра культуры Дагестана Зарему Бутаеву, председателя правления «Союза писателей Республики Дагестан» Марину Колюбакину (Ахмедову), которая многие годы была помощником поэта и автором переводов, артиста Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова Марата Тимохина.

Сергей Меликов отметил и юные дарования республики – Камилу Расулову и Эльмиру Никабагомаеву. Они поощрены Благодарностью Главы РД.

Напомним, Камила – победитель Всероссийского конкурса «Университет школьной моды», а Эльмира заняла III место в номинации «Вокал» на Международном фестивале патриотической песни «Молодые таланты Отечества».

«Дагестан богат талантами. Пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям в жизни», – обратился к девочкам глава региона.

Слова признательности и благодарности были обращены в этот день также к педагогам: учителю средней общеобразовательной школы № 3 г. Хасавюрта Юлдуз Биярслановой, учителю многопрофильной гимназии им. М.Г. Гамзатова г. Махачкалы Аиде Абдуллаевой, тренеру-преподавателю из Табасаранского района Мартину Сеферебекову, социальному педагогу Гергинской средней общеобразовательной школы Каякентского района Гульнаре Нуцалхановой, ведущему мастеру-художнику по кайтагской вышивке Разият Магомедовой.

«В этом зале – целая плеяда заслуженных и уважаемых людей, чей труд и талант получили высокое общественное признание в стране и республике. Благодарю вас за честную и добросовестную работу. Вы – настоящая опора России и гордость Дагестана», – завершил церемонию Сергей Меликов.