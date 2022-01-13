Сергей Меликов вручил Герману Кириленко орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

В день 85-летнего юбилея Герману Кириленко присвоили орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Награду ученому вручил глава республики Сергей Меликов.

Государственная награда была присвоена Герману Кириленко сегодня, в день его 85-летнего юбилея. Глава республики Сергей Меликов посетил каспийчанина – советского, российского учёного, доктора военных наук, генерал-майора, поздравив его с днем рождения.

«Вы в прямом смысле почетный гражданин города Каспийска, герой дагестанского народа, и сегодня, в дату Вашего юбилея, позвольте Вам вручить государственную награду – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», – обратился к юбиляру Меликов.

«Это первая государственная награда. Спасибо большое! Я очень тронут!», – поблагодарил в свою очередь Кириленко.

Герман Васильевич Кириленко – политолог, профессор, член Союза писателей РФ, Почетный гражданин города Каспийска, автор многочисленных публикаций и книг, большинство из которых написано о Каспийске.

Одним из популярных его изданий является книга «Рассекреченный город». В этом году, к трём юбилейным датам – 90-летию завода «Дагдизель», 75-летию Каспийска и 300-летию Каспийской флотилии – писатель планирует выпустить вторую часть книги о родном городе.

В 2011 году Герман Кириленко был удостоен звания Народного героя Дагестана с вручением ему золотой звезды.