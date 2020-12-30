Политика

Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса грантов

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Торжественная церемония вручения грантов состоялась в Доме Дружбы. 49 победителей получили деньги на выполнение своих проектов. Общий гранатовый фонд составляет 13,5 млн рублей. Сергей Меликов пожелал грантообладателям успехов в выполнении проектов и поздравил с наступающим Новым годом.

Конкурс грантов Главы РД проводится каждый год на выполнение проектов в области образования, науки, техники и инноваций, экономики и управления, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности, средств массовой информации.

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