Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса грантов

Торжественная церемония вручения грантов состоялась в Доме Дружбы. 49 победителей получили деньги на выполнение своих проектов. Общий гранатовый фонд составляет 13,5 млн рублей. Сергей Меликов пожелал грантообладателям успехов в выполнении проектов и поздравил с наступающим Новым годом.

Конкурс грантов Главы РД проводится каждый год на выполнение проектов в области образования, науки, техники и инноваций, экономики и управления, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности, средств массовой информации.