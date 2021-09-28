Спорт

Сергей Меликов вручил денежные сертификаты победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр

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На встречу пригласили Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Завура Угуева, бронзового призера по вольной борьбе Гаджимурада Рашидова, бронзового медалиста по боксу Зенфиру Магомедалиеву, паралимпийского чемпиона в метании клаба Мусу Таймазова, занявших третьи места по паратхэквандо Даниила Сидорова и Зайнутдина Атаева и бронзового медалиста по дзюдо в спорте слепых Анатолия Шевченко.

Чемпион Олимпиады Абдулрашид Садулаев не смог посетить встречу в связи с подготовкой к предстоящему чемпионату Мира.

Сергей Меликов поздравил спортсменов с успешным выступлением в Токио и отметил, что их результаты являются не только личным достижением, но и достижением Дагестана и России.

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