Сергей Меликов вручил Благодарности Главы РД за популяризацию творчества Фазу Алиевой

Подводя итоги Года Фазу Алиевой, руководитель Дагестана отметил, что республика на высоком уровне провела праздничные мероприятия, и выразил признательность членам Оргкомитета, участникам торжественного вечера, прошедшего 5 декабря 2022 года в Центральном Доме литераторов в Москве, за проведенное на высоком уровне мероприятие.

Благодарностью отмечены в том числе: Ариза Батырова, заместитель директора ГБУ РД «Театр поэзии»;

Джавгарат Кайтмазова, начальник отдела Хунзахского отдела культуры; Залина Зайналбекова, ученица Мамедкалинской СОШ №2 и др.