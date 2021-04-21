Сергей Меликов возьмет реализацию нацпроектов под личный контроль

Врио Главы Республики Дагестан будет лично контролировать реализацию национальных проектов в регионе. Об этом Сергей Меликов сообщил на заседании Оперативного штаба по противодействию COVID-19 на территории Дагестана. В рамках заседания руководитель субъекта подвел итоги минувшей поездки Михаила Мишустина в республику, отметив, что все социально-экономические вопросы региона были обсуждены в рамках данного рабочего визита. Правительство РФ поддержало и Стратегию развития Республики Дагестан до 2024 года и на плановый период до 2030 года, которая предусматривает достижение социально-экономического прогресса с учётом решения существующих проблем. Основные из них вопросы водосистем, топливно-энергетического комплекса, земельно-имущественных отношений, обращение с твердыми коммунальными отходами, развитие туристической сферы и другие. Однако, самым главным, по мнению Сергея Меликова, является синхронизация работы органов власти по этим и другим направлениям для достижения максимального результата.

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