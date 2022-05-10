Сергей Меликов возложил цветы к портретам погибших военнослужащих. Глава республики выразил соболезнования близким военнослужащих и объявил минуту молчания в память о тех, кто отдал свои жизни, выполняя служебный долг.

«Вчера мы отметили 9 мая, и, наверное, как никогда понимаем, что это праздник со слезами на глазах. Ребята, которых мы сегодня вспоминаем, продолжили дело дедов и прадедов. Каждый раз, глядя на их портреты, поверьте, хочется быть причастными к вашей судьбе, быть теми, кто поможет вам пережить это горе», – подчеркнул глава региона.

Сергей Меликов пообщался с каждым из присутствующих, выслушал их просьбы и пожелания. «Если у вас возникают проблемы, мы готовы их решить, отложив все другие вопросы. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», – сказал глава региона в завершение встречи.