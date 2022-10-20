Сергей Меликов возложил цветы к бюсту Героя России Дмитрия Серкова в Новолакском районе во дворе Шушинской средней общеобразовательной школы, которая тоже носит его имя.

Глава республики постоял у памятника и почтил память Героя минутой молчания.

Капитан отряда специального назначения «Витязь» Серков погиб при проведении операции в августе 2007 года на территории Дагестана. С бандгруппой, на счету которой были десятки тяжких преступлений, а два ее главаря находились в федеральном розыске, завязался ожесточенный бой.

Офицер командовал штурмовой группой, в результате банда понесла большие потери, оба главаря также были уничтожены. Но погиб и капитан Серков, ценой своей жизни спасший товарищей.

11 декабря 2007 года Дмитрию Серкову было присвоено звание Героя России, посмертно.