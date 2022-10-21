Сергей Меликов возложил цветы к бюсту Героя России Дмитрия Серкова, установленному в Новолакском районе во дворе Шушинской средней общеобразовательной школы, которая также носит его имя.

Глава реоиона постоял у памятника, почтив память Героя минутой молчания.

Дмитрий Серков окончил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России. И отправлен был на службу в спецназ «Витязь», где возглавлял штурмовую группу. В 2005-м году капитан Дмитрий Серков отправился служить в Дагестан. Республику тогда захлестнул ваххабизм, много было перебежавших из-за границы боевиков, а также «гостей» из соседней Чечни. Мужественный командир Дмитрий Серков отличился в боях в Унцукульском районе. Выполнил около ста боевых задач. Лично обезвредил нескольких особо опытных наемников-инструкторов из Пакистана. Бойцы его подразделения совершали сложнейшие многокилометровые марши по горам, «накрывая» места, где собирались на свои совещания-шуры главари боевиков. Последний бой мужественный офицер принял в августе 2007-го у селения Кадиркент Сергокалинского района, где была обнаружена крупная группа боевиков.

Началось сражение между спецназом и ваххабитами. В этом бою Дмитрий Серков вынес с поля боя товарища, выручил в сражении старшего командира, лично нейтрализовал нескольких хорошо вооруженных противников, доблестно прикрывал своих… Но сам был сражен вражеской пулей… 11 декабря 2007-го Дмитрию Серкову присвоено было звание Героя России.