Сергей Меликов возглавил Попечительский совет Центра для одаренных детей «Альтаир»

Указом Главы РД Сергея Меликова в регионе создан Попечительский совет Регионального центра для одаренных детей «Альтаир».

«Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным с целью оказания содействия развитию Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи “Альтаир”», – говорится в документе.

Всего в состав совета вошли 44 человека. Это представители исполнительной и законодательной власти республики, депутаты Госдумы РФ, ректоры вузов и другие. Возглавил Совет Глава Дагестана Сергей Меликов.