Сергей Меликов возглавил дагестанскую делегацию на XXIV Петербургском международном экономическом форуме

2 июня в Санкт-Петербурге начал работу двадцать четвертый Петербургский международный экономический форум. Основными вопросами мероприятия традиционно становятся вопросы мировой и российской экономики, социальные вопросы, а также развитие технологий. Форум посетила и делегация Республики Дагестан под руководством Сергея Меликова. В рамках мероприятия планируется подписание соглашения о сотрудничестве Республики Дагестан и Ярославской области. Также планируется подписать соглашения о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в республике, а также соглашение с ООО «Газпром газомоторное топливо». Мероприятие продлится до 5 июня.

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