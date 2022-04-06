Сергей Меликов: «Вопросы сельского хозяйства нужно решать с выездом на места, а не сидя в кабинетах»

Глава Республики Дагестана Сергей Меликов оперативно, можно сказать молниеносно, отреагировал на задачи, поставленные перед страной и регионами на большом совещании по поддержке агропромышленного комплекса страны, которое состоялось 5 апреля сего года под руководством Президента России Владимира Путина.

В этот же день, 5 апреля, под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса при Главе РД.

Промедление, или же долгая раскачка в этом деле недопустимы, когда Запад, во главе с США, обложили нашу страну санкциями, стремясь задушить Россию экономически, когда страны НАТО всячески поддерживают и снабжают нацистский режим на Украине оружием против наших военных, которые проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, обеспечивая безопасность нашей страны.

И сегодняшнее большое совещание, под руководством Президента России Владимира Путина, и заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса под руководством Главы Дагестана, направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны в целом и Республики Дагестан в частности.

Глава региона нацелил глав районов взять вопрос качественного проведения весенних полевых работ под личный контроль. Подчеркнул, что введенные санкции представляют собой не только риски, но также новые возможности для агропромышленного комплекса Дагестана.

Озвучив ряд первоочередных задач, в их числе – проведение весенних полевых работ, Глава региона предупредил: «Я хочу всех предостеречь от рассказов о выдающихся заслугах и нацелить на конструктивные предложения, по результатам которых Совет должен принять решение по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса»

Сергей Меликов напомнил руководителям органов власти, что вопросы сельского хозяйства нужно решать с выездом на места, а не сидя в кабинетах.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»