Сергей Меликов: «Весь мир перешёл на QR коды и там это даже не обсуждается»

Озвучивая вопрос борьбы с коронавирусом Сергей Меликов сказал, что в этих условиях живёт весь мир, а не только Дагестан.

«Весь мир перешёл на QR коды и там это даже не обсуждается. В других регионах аналогичная ситуация, почему мы не должны так делать?».

При этом Сергей Меликов добавил, что в Дагестане каждый день люди продолжают умирать от коронавируса.

«В Дагестане умерло больше врачей чем в других регионах и так ставить вопрос просто цинично, в том числе из за памяти об этих жертвах».

Сергей Меликов так же подчеркнул, что 80% точек общественного питания не соблюдают правила прохода по QR кодам. Эти данные были приведены во время последнего Оперштаба по борьбе с коронавирусом.