Сергей Меликов: «Важно, что люди смогли объединиться, и на деле продемонстрировать сплоченность братских народов»

Сегодня Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к Народному Собранию с посланием. Одной из тем стала поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Как отметил Сергей Меликов, особую гордость вызывает то, что в современных событиях, о которых еще напишут в учебниках истории, на весь мир засияли дагестанская доблесть и честь, всегда отличавшая наших земляков.

«Первым военнослужащим, получившим звание Героя России в рамках спецоперации стал дагестанец — воин десантник Нурмагомед Гаджимагомедов. В последующем свои звезды героев навечно прикололи к вершинам дагестанских гор еще шесть наших земляков: Эседулла Абачев, Энвер Набиев, Руслан Курбанов, Исрафил Магомедов, Михаил Абрамченко, Шамиль Магомедов», — напомнил Глава Дагестана.

Сергей Меликов подчеркнул, что необходимо окружить заботой людей, потерявших своих близких. «Делается все возможное, чтобы поддержать их. Наряду с федеральными мерами, предусмотрены дополнительные выплаты. льготы, в том числе по налогам. С первых дней создан специальный фонд «Все вместе»».

Говоря о том, что Президент России образовал государственный фонд «Защитники Отечества», направленный на создание условий для достойной жизни и активной деятельности ветеранов, Сергей Меликов подчеркнул, что Дагестан подошел к этому вопросу с опережением: «Мы создали Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей». Напомнил Глава РД о том, что дагестанцы активно участвуют в отправке гуманитарной помощи участникам СВО.

«Суммарно Дагестан направил в зону проведения спецоперации более 5180 тонн гуманитарного груза. С учетом помощи от религиозных объединений и благотворительных фондов более 8.5 тысяч тонн. Это один из самых высоких показателей у нас в стране. Но дело тут не в цифрах, важно, что люди смогли объединиться, и на деле продемонстрировать сплоченность братских народов», — отметил он.

Источник: Мирмол