Сергей Меликов в Ставрополе принял участие в совещании по нацбезопасности

19 февраля в городе Ставрополе под руководством Секретаря Совбеза России Николая Патрушева прошло совещание по вопросам нацбезопасности в СКФО. В совещании приняли участие врио Главы Дагестана Сергей Меликов, полномочный представитель президента РФ в Дагестане Юрий Чайка и руководители других регионов округа.

Ключевыми вопросами на повестке дня совещания были озвучены терроризм, киберпреступность, коррупция, хищение госсредств, безопасность населения на транспорте.

За прошлый год в СКФО выявлено хищений на 2 миллиарда рублей. В то же время проводится реализация нацпроектов, на которые в текущем году будет выделено порядка 500 миллиардов рублей. По этой причине поставлена задача создания условий мониторинга финансового обеспечения и целевого их использования в рамках реализации нацпроектов.

За прошлый год в данной области в Северо-Кавказском Федеральном округе выявлено больше 120 преступлений, 56 из которых — коррупционного характера