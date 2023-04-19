Сергей Меликов: «В прошлом году валовый региональной продукт вырос на рекордные за последние годы 3%»

В рамках Послания Народном Собранию Дагестана Сергей Меликов отметил положительную динамику в социально — экономическом развитии региона.

«В таких сложных условиях решить копившиеся десятки лет социально – экономические проблемы в республике было бы очень сложно, не все из намеченного удается вовремя, но мы смогли оперативно решить возникающие задачи жизнеобеспечения в республике создать на основе принятых в прошлом году стратегий социально – экономического развития на период до 2030 года прочный фундамент для дальнейшего роста, сохранить позитивные тенденции в экономики», — подчеркнул глава Дагестана.

Сергей Меликов отметил, что по итогам 2022 года валовый региональный продукт по предварительным подсчетам вырос на 3 %, по его словам, для региона это рекордный темп за последние пять лет. «В создавшейся ситуации такой результат достойно смотрится на фоне других регионов», — добавил глава республики.

Сергей Меликов отметил хорошие показатели, которые демонстрируют инвестиции в основной капитал – более 10 %. Промышленное производство — 8,5 %. «Существенных успехов за последние годы удалось достичь в легкой промышленности. Есть динамика в развитии сельского хозяйства. Кроме того, мы вышли на докризисный уровень безработицы. Растет число лиц, заключивших социальный контракт, который позволяет малоимущим организовать свою предпринимательскую деятельность, пройти профессиональное обучение, наладить подсобное хозяйство. Только в рамках государственной инвестиционной программы прошлого года построено 110 объектов: 14 школ, 54 детсада, 11 объектов спорта, 17 – объектов газификации, 10 – объектов водоснабжения», – обозначил руководитель региона.

Так же, Сергей Меликов сказал о необходимости восстановление в республике экономики высоких переделов. Индустрия региона должна стремиться к кооперации с крупными российскими компаниями, считает Сергей Меликов. Это позволит дагестанским предприятиям диверсифицировать риски, нарастить объемы производства, найти свой сегмент на рынке импортозамещающих.

Источник: Мирмол