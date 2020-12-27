Сергей Меликов в преддверии Нового года посетил дом-интернат «Забота»

Сергей Меликов и врио первого вице-премьера Республики Дагестан Анатолий Карибов 27 декабря посетили дом-интернат для детей с различными патологиями «Забота». Врио Главы Дагестана поздравил воспитанников учреждения и сотрудников. Ознакомился с условиями, в которых живут особенные дети, оценил качество ухода и воспитания. В процессе знакомства с интернатом Сергею Меликову продемонстрировали сад, тренажёрный зал, сенсорную комнату.

Ребята в свою очередь продемонстрировали гостям свои умения: читали стихи, пели песни, показывали театральную постановку. Сейчас в доме-интернате «Забота» проживает около 100 детей.

По результату посещения Сергеем Меликовым принято решение обеспечить дом-интернат генератором для бесперебойного энергоснабжения и транспорт, в частности — для перевозки маломобильных воспитанников.