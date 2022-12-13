Сергей Меликов в Москве принял участие в заседании по подготовке к празднованию 100-летия Расула Гамзатова

Сегодня в Москве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова.

В нем принял участие глава региона Сергей Меликов.

На повестке: ход выполнения плана основных мероприятий и ключевые инициативы республики, связанные с предстоящим празднованием масштабного юбилея. В том числе речь шла о значимости тематических просветительских мероприятий и сохранении культурного наследия и памяти о Расуле Гамзатове, а также о важности широкого освещения в СМИ мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

Учитывая вклад Расула Гамзатова в отечественную культуру и активную общественную деятельность, наша общая задача – организовать работу на самом высоком уровне, сделать этот праздник заметным событием не только для Дагестана, но и для всей России», – отметила Татьяна Голикова, открывая заседание.

С основным докладом перед собравшимися выступил Сергей Меликов.

«Празднование 100-летия народного поэта – это замечательная возможность в очередной раз громко заявить о России как о многонациональной стране с богатейшим культурным наследием и о выдающемся поэте, который в каждом своём произведении провозглашал общечеловеческие ценности, такие как дружба, любовь, верность, совесть – об этом так важно говорить сегодня!» – подчеркнул он.

Глава республики выразил признательность президенту России Владимиру Путину за особое, бережное отношение к памяти Расула Гамзатовича и поддержку инициатив региона, а также Правительству РФ за проводимую работу по подготовке юбилейных мероприятий.

Основные мероприятия пройдут в сентябре-октябре 2023 года, и ключевым станет празднование 100-летия Расула Гамзатова в Махачкале и в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве. Планируется создание и показ музыкально-театрализованного представления «Родники Расула Гамзатова».