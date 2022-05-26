Сергей Меликов: «Увеличение турпотока прямо сказывается на улучшении жизни дагестанцев»

25 мая в Махачкале состоялось торжественное подписание соглашения с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и председателя совета директоров FUN&SUN Тараса Демуры. Соглашение даёт возможность запуска в республику чартерных программ, которые включают в себя не только перевозку туристов, но и организацию экскурсионных поездок по Дагестану, размещение людей и оказание других услуг в туристической сфере. По словам Сергея Меликова, запуск чартерных программ сделает отдых в Дагестане более доступным для россиян. «Это особенно важно для людей со средним достатком, которые предпочитают бюджетный отдых и у которых не всегда есть возможность для путешествий регулярными рейсами», — сказал Глава Республики Дагестан. О том, что чартеры в республику будут доступны в течение всего лета сказала и Зарина Догузова. Глава Ростуризма отметила, что в мае текущего года завершается первая в истории Дагестана чартерная программа, реализуемая туроператором «Интурист», с июня по сентябрь чартеры будет выполнять компания FUN&SUN. Полёты будут осуществляться в аэропорт города Грозный, а оттуда уже будут начинаться межрегиональные туристические маршруты. Их в рамках данного соглашения создано несколько. В том числе два, посвященных знакомству с республикой. Проекты «Привет, Дагестан!» и «Привет, Дербент!» позволят познакомить гостей республики с самыми красивыми туристическими локациями Дагестана. Стоимость туров будет начинаться от 32 тысяч рублей за человека. С июля начнётся второй этап полётной программы с прибытием гостей республики в аэропорт Махачкалы. Вылеты в столицу Республики Дагестан планируется осуществлять в еженедельном формате по субботам. Туристам будут предложены программы от экскурсионных до отдыха на побережье Каспия. По словам Сергея Меликова, весь проводимый комплекс мер направлен на то, чтобы гости республики и дагестанцы смогли выразить мнение солидарное с мнением Зариной Догузовой, которая сказала, что в восторге от Дагестана. В 2021 году республику посетили более миллиона туристов, что почти на тридцать процентов выше показателя 2020 года. Показатель роста турпотока Дагестана самый высокий среди всех субъектов СКФО, однако, в Ростуризме и дальше готовы помогать туристическому бизнесу Дагестана грантами и льготными кредитами.

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