Сергей Меликов: «Уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет нас, укрепляет наше единство»

30 марта Сергей Меликов встретился с участниками патриотического проекта «Вахта героев Отечества». Мероприятие состоялось при участии Героя России Владимира Шаманова и Героя России Магомеда Баачилова. В ходе встречи Сергей Меликов поприветствовал гостей, сказав: » В нашей республике живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет нас, даёт силы, энергию, стремление идти вперёд, укрепляет наше единство. В этом единстве — наша гордость и наша сила». Кроме того Сергей Меликов напомнил, что Российская ассоциация Героев объединяет десятки тысяч людей, которые вносят весомый вклад в развитие ветеранского движение и в военно-патриотическое воспитание молодёжи. По всей стране Общероссийской общественной организацией «Российская Ассоциация Героев» реализуется проект «Вахта Героев Отечества», в рамках реализации которого в этом году в республику приехали четырнадцать Героев России. В ходе встречи, Владимир Шаманов вручил Сергею Меликову медаль «Отвага, Честь, Слава».

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