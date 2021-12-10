Сергей Меликов утвердит новый состав Правительства Дагестана в 2022 году

Когда будет объявлен новый состав Правительства Дагестана и насколько он изменится, поинтересовался у Главы РД Сергея Меликова автор телеграм-канала «Спросите у Расула». Руководитель республики ответил, что оценку работе Правительства РД будет давать после новогодних праздников. «К этому времени мы поймем, как у нас реализован бюджет региона в 2021 году. Этот бюджет принимался не мной и не этим составом правительства, тем не менее ответственность за реализацию бюджета, особенно по его социальной части, лежит на нынешнем составе правительства. Процесс освоения бюджета еще не закончен, мы подведем итоги и поймем, насколько эффективно эти деньги вложены и насколько качественно выполнены проекты, которые были предусмотрены бюджетом. Итоги работы правительства я подведу после новогодних праздников», – заявил Меликов.

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