Глава Дагестана Сергей Меликов утвердил 15 членов Общественной палаты Республики Дагестан нового состава.

В их числе: отец Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова — Энгельс Гаджимагомедов;

председатель Союза женщина Дагестана Интизар Мамутаева;

руководитель ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов; главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова.

Все они включены в состав по представлению различных общественных объединений.

Отметим, всего в Общественную палату войдут 45 человек. Срок их полномочий составит три года.