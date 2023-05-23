Глава Дагестана Сергей Меликов утвердил 15 членов Общественной палаты Республики Дагестан нового состава.
В их числе: отец Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова — Энгельс Гаджимагомедов;
председатель Союза женщина Дагестана Интизар Мамутаева;
руководитель ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов; главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова.
Все они включены в состав по представлению различных общественных объединений.
Отметим, всего в Общественную палату войдут 45 человек. Срок их полномочий составит три года.