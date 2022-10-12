Сергей Меликов удостоверился: мужество не имеет возраста

Сергей Меликов проводил сегодня в зону СВО добровольческий казачий отряд. Мужчины разных возрастов от 23 до 61 решили выполнить свой мужской и гражданский долг: внести вклад в победу над нацизмом в СВО.

Глава Дагестана познакомился с ними, узнал о жизни каждого что-то особенное: кто-то променял на фронт должность руководителя администрации, кто-то уже потерял в операции двоих сыновей, кто-то добился мобилизации вопреки возрасту…

Сергей Меликов пожелал казакам «военной удачи» и попросил вернуться домой! С победой!