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Сергей Меликов удостоверился: мужество не имеет возраста

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Сергей Меликов проводил сегодня в зону СВО добровольческий казачий отряд. Мужчины разных возрастов от 23 до 61 решили выполнить свой мужской и гражданский долг: внести вклад в победу над нацизмом в СВО.

Глава Дагестана познакомился с ними, узнал о жизни каждого что-то особенное: кто-то променял на фронт должность руководителя администрации, кто-то уже потерял в операции двоих сыновей, кто-то добился мобилизации вопреки возрасту…
Сергей Меликов пожелал казакам «военной удачи» и попросил вернуться домой! С победой!

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