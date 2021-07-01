Сергей Меликов учредил выпускникам премии по 100 тыс. рублей за 100 баллов на ЕГЭ

Выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и подготовившим их педагогам, победителям олимпиад школьников I уровня в Дагестане учредили премии, заявил врио Главы Дагестана Сергей Меликов на встрече со стобалльниками, победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов.



«Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тысяч рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тысяч рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов», – сказал Сергей Меликов.



Выплата премий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Учреждение этих премий — хорошая мотивация и стимулирование будущих специалистов высокого класса для различных отраслей народного хозяйства Дагестана. Сергей Меликов как бывший военный не понаслышке знает, что хорошая мотивация и стимулирование – ключ успеху и становлению профессионалов своего дела. Нынешние выпускники – это будущее Дагестана и в управлении, и в экономическом развитии республики.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»