Сергей Меликов: Учебный процесс необходимо восстановить немедленно!

В Кизлярском районе продолжаются бурные обсуждения по поводу кандидатуры на должность директора гимназии в селе Цветковка. Ситуация находится на контроле Главы Республики Дагестан. По словам Сергея Меликова, необходимо немедленно восстановить учебный процесс и действовать исключительно в интересах детей.

«Тем, кто пытался использовать детей в качестве разменной монеты для достижения своих целей, хочу напомнить, что, озвучивая различного рода призывы, препятствуя реализации права детей на образование, они обязательно окажутся в поле зрения правоохранительных органов и ничем хорошим это не закончится», — резюмировал Меликов.