Сергей Меликов: «Туризм — стратегическая отрасль развития Дагестана»

Наплыв туристов со всей России застал Дагестан врасплох и выявил все изъяны и недостатки в этой важной и прибыльной отрасли экономического и культурного развития региона. Из-за пандемии и закрытия большинства зарубежных курортов туристы ринулись на юг России, на Северный Кавказ.

Побывавшие в Дагестане туристы пишут в соцсетях о своих впечатлениях от поездки в Дагестан, и большинство с восторгом пишет о красивой первозданной природе, ее исторических и природных памятниках, народных промыслах, природных заповедниках, особенно о гостеприимстве и доброжелательности жителей городов и сел страны гор. Всего и не перечислить. Но одним гостеприимством и добрым отношением людей не завлечь повторно туристов. Отсутствие развитого сервиса, инфраструктуры, мест в гостиницах и т.д. у туристов, откровенно говоря, восторга не вызывает.

Важно, что, отметив 25 мая на совещании с руководителями органов власти и представителями туристического бизнеса республики туризм как стратегическую отрасль развития региона, Сергей Меликов дал поручения соответствующим структурам и органам власти: «Немедленно нужно начать проработку нормативно-правовых актов, которые до следующего года должны быть облачены в закон о туризме в Республике Дагестан. Уже сейчас Минтуризма республики должно приступить к проработке синхронизированной со Стратегией развития региона программе развития туризма, народно-художественных промыслов и поддержания памятников культурного наследия на период с 2022 по 2025 год».

Абдурахман Манафов, зам.главного редактора республиканской газеты «Вести Агула»