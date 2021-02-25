Сергей Меликов требует «иммунную прослойку»

На очередном заседании Оперштаба республики Сергей Меликов потребовал нарастить темп прививочной кампании. За небольшой период в регионе привито около 8,5 тысяч граждан, однако эта цифра — 1% от тех, кто должен быть привит.

По сообщению Главы, Республика Дагестан находится на 74 месте по стране, а из поставленного объёма вакцин использовано всего 45%.

Глава республики выразил беспокойство темпами вакцинации, объяснив требование ускорить темп тем, что без обеспечения «имунной прослойки» регион с эпидемией не справится и ограничительные меры затянутся. Однако, по словам Сергея Меликова, отказ от вакцины — это ответственность не только за себя, но и близких, общества. Так, в последнее время все чаще осложнение короновирусной инфекции сказывается на системе кровообращения, поликлиники не справляются с задачами.

Сергей Меликов обратил внимание, что ряд ведомств и муниципалитетов вовсе не проводит иммунизацию, что может привести к «управленческому коллапсу».

Наряду с этим Николай Павлов, руководитель Роспотребнадзора РД, сообщил, что ранее на наличие антител обращали особое внимание только по причине недостаточного количества вакцин. Данная проблема, по словам главного санврача республики, решена, и сейчас вопрос о вакцинации решается на основе наличия или отсутствия противопоказаний.