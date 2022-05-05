Сергей Меликов торжественно наградил отличившихся в спецоперации военнослужащих

На территории ОМОН Управления Росгвардии по РД города Каспийска Сергей Меликов провел церемонию награждения военнослужащих — участников спецоперации в Украине.

Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» награждены старший сержант и танкист Марат Халиков и сержант Ибрагимхалил Гаджиев, которые спасли товарищей во время боевой задачи, рискуя своей жизнью.

Росгвардейцы, отличившиеся в процессе спецоперации отмечены медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» и Почётной грамотой РД.

Не были оставлены без внимания и сотрудники республиканских СМИ, освежающие события из зон боевых действий.