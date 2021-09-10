Сергей Меликов: «Теперь самим придется все это разгребать»

Интервью Главы Дагестана Сергея Меликова изданию «КоммерсантЪ» от 07.09.2021 под заголовком «Теперь самим придется все это разгребать» вызвал широкий отклик у населения и экспертного сообщества республики.

Главный редактор республиканской газеты «Нийсо-Дагестан» на чеченском языке Якиев Умар Абдулнасирович призывает: коррупцию и терроризм в Дагестане нужно искоренить общими усилиями! Эксперт надеется, что в скором времени все насущные проблемы будут решены и республика займет достойное место по качеству жизни.

Юсупов Арсен Газимагомедович, главный редактор газеты «Замана» отмечает в своем комментарии, что наконец-то в республике власти разберутся с ресурсоснабжающими организациями. «Ну не может не быть в Дагестане все в частных руках. С «частных рук» и спроса нет. Нынешнее лето еще раз это доказало», — замечает аналитик.

По мнению заместителя председателя ОП РД, кандидата педагогических наук, Заслуженного учителя Российский Федерации Насрулаевой Шамсигат Алимирзаевны, интервью с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым затронуло наиболее острые и актуальные вопросы внутреннего развития нашей республики.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»