Сергей Меликов: «Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей»

Глава Дагестана так охарактеризовал сложившееся состояние в республике по самовольным постройкам.

«Новые дома незаконно возводятся, а количество аварийного жилья в связи с этим не уменьшается, сироты квартиры в таких домах не получают.

Люди на этапе закладки фундамента вкладывают деньги. На них застройщик незаконно возводит дом, который потом годами не может ввести в эксплуатацию. Компании меняют названия и остаются на строительном рынке, а обманутыми остаются простые граждане», – прокомментировал ситуацию глава субъекта.

Он подчеркнул необходимость более эффективных мер со стороны органов власти для изменения существующего положения.